Уборку древесины проведут в Одинцовском округе до конца лета

Летом в лесах Одинцовского округа активно убирают поврежденные и старые деревья. Несколько локаций обработают и осмотрят в этом году до начала осени.

Работы проводят в рамках санитарных мероприятий для улучшения состояния лесных участков. Они помогают сделать леса более здоровыми, снизить риск распространения вредителей, возникновения пожаров. Также своевременная уборка поврежденных деревьев помогает сохранить наиболее ценные лесные насаждения.

Как отметил старший участковый лесничий Звенигородского филиала «Мособллес» Серго Кавтарадзе, уборка неликвидной древесины важна для поддержания здоровья леса и предотвращения появления очагов болезней.

Кроме того, в июле в этом районе работали на участках возле поселка ВНИИССОК, деревень Зайцево, Рожновка и Шульгино. Также большое количество поврежденных деревьев было убрано возле поселка Чигасово, в Захаровском управлении. Общая площадь очищенных лесов составила более 12,5 гектаров.