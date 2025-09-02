Уборку дорог провели в Серпухове

Специалисты Мосавтодора завершили пятый цикл летнего обслуживания дорожной сети в округе. В рамках проведенных работ в Серпухове был выполнен широкий спектр мероприятий, направленных на улучшение состояния дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения.

В частности, проводилась опиловка ветвей деревьев на улицах 1-й и 2-й Московской, Екатерины Дашковой и Ворошилова. Дорожники также отремонтировали поврежденные знаки на 2-й Московской и Серпуховском шоссе, восстановили работу светофора на улице Ворошилова и привели в нормативное состояние искусственную неровность на улице Звездной.

Специализированные службы также провели уборку мусора и смета с проезжей части и обочин дорог на улице Ленина в поселке Большевик, улице Балковской в Пущино и Серпуховском шоссе в Протвино. Кроме того, были выполнены работы по опиловке ветвей деревьев на улице имени Калинина в селе Липицы и на дороге в деревне Дашковка, отремонтированы дорожные знаки на Кременковском шоссе в Протвино и восстановлено наружное освещение на Борисовском шоссе в деревне Борисово. Представители Минтранса Подмосковья отметили, что региональная дорожная сеть регулярно проходит плановые обследования, в ходе которых особое внимание уделяется состоянию дорожного покрытия, пешеходных зон и элементов, обеспечивающих безопасность дорожного движения, таких как светофоры, дорожные знаки и ограждения.