Уборку домов и прилегающей территории провели в Химках

Сотрудники управляющей компании «Атлант» по обращениям жителей дома № 9 на улице Родионова начали устранение выявленных недостатков в содержании многоквартирного дома. 27 апреля на объекте провели генеральную уборку и вывезли накопившийся мусор.

Ранее, в начале апреля, здесь уже выполнили дератизацию, а повторная обработка запланирована до 10 мая. Управляющая компания также организует обследование подвала, после чего все обнаруженные дефекты и нарушения будут оперативно устранены.

В ближайшие дни сотрудники проверят подъезды для оценки объема работ. План ремонта составят на основе результатов, а локальное обновление подъездов завершат до конца мая. Кроме того, 11 мая специалисты проведут на адресе дезинсекцию.

