Уборку 38 тысяч подъездов провели в Подмосковье с начала года

Управляющие компании Московской области с начала года провели уборку более чем в 38,7 тысячи подъездов. Работы выполняли по обращениям жителей, поступившим на линию Единой диспетчерской службы региона.

Поддержание чистоты в местах общего пользования входит в список обязанностей организаций, обслуживающих многоквартирные дома. Работы проводят в строгом соответствии с действующими нормативами содержания общего имущества.

Утвержденный регламент включает регулярное обслуживание помещений. Кабины лифтов, зоны возле мусоропроводов, а также нижние лестничные марши и площадки подметают и моют ежедневно. На этажах выше второго влажную уборку проводят не реже одного раза в неделю.

Если санитарное состояние подъезда не соответствует нормам, жильцы могут обратиться в свою УК. Также заявку на устранение нарушений можно оформить дистанционно на портале ЕДС МО.