Уборка зерновых культур началась в Озерах под Коломной

В агрохолдинге «ОСП агро» в Озерах началась уборка зерновых культур. В этом году площадь посевов озимой пшеницы превышает две тысячи гектаров.

Сейчас аграрии занимаются уборкой озимой пшеницы и рапса, а также продолжают косить многолетние и однолетние травы и собирать раннюю капусту.

В компании отметили, что все подготовительные работы завершены: техника исправна, персонал оснащен всем необходимым. Благоприятные погодные условия, в частности сухая погода, позволяют оперативно приступить к сбору урожая.

«В период уборки урожая выходные дни отменяются, основным фактором успеха становится погода. Для аграриев уборочная кампания является ключевым этапом года, определяющим эффективность всей сельскохозяйственной деятельности», — отметили в агрохолдинге.