Уборка улиц после зимы началась в Реутове
Улично-дорожную сеть активно готовят в Реутове к весенне-летнему сезону и празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Уборку проведут не только на основных магистралях, но и на пешеходных зонах.
В округе работают специализированные машины. Это дорожные пылесосы и универсальные комбинированные машины. Они убирают зимний смет.
Внимание при уборке уделят также тротуарам и пешеходным дорожкам.
«Своевременная и качественная уборка городских территорий — важная часть подготовки к теплому сезону. Мы делаем все необходимое, чтобы жители Реутова могли комфортно передвигаться по чистым улицам и тротуарам», — добавил директор МБУ ХЭУ Иван Квасов.
Отметим, что все работы идут по графику. Водителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам, которые могут быть связаны с уборкой на дорогах.