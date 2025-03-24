Уборка улиц после зимы началась в Реутове

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Улично-дорожную сеть активно готовят в Реутове к весенне-летнему сезону и празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Уборку проведут не только на основных магистралях, но и на пешеходных зонах.

В округе работают специализированные машины. Это дорожные пылесосы и универсальные комбинированные машины. Они убирают зимний смет.

Внимание при уборке уделят также тротуарам и пешеходным дорожкам.

«Своевременная и качественная уборка городских территорий — важная часть подготовки к теплому сезону. Мы делаем все необходимое, чтобы жители Реутова могли комфортно передвигаться по чистым улицам и тротуарам», — добавил директор МБУ ХЭУ Иван Квасов.

Отметим, что все работы идут по графику. Водителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам, которые могут быть связаны с уборкой на дорогах.