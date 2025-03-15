Уборка улиц и общественных пространств началась в Химках

Подготовку к летнему сезону начали в Химках. Здесь приступили к организации субботников.

Месяцы чистоты состоятся в округе в марте и апреле. Работы ведут и специалисты «Объединенного городского хозяйства». Накануне они привели в порядок территории в Старых Химках: пешеходные зоны, остановки и газоны.

«В этом году температура позволяет начать работы раньше, поэтому прошу глав уже сейчас вывести технику и людей на уборку. Перечень задач стандартный, но подходы к выполнению мы должны искать новые, более эффективные», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Уборку проведут во всех микрорайонах Химок. Рабочие также отремонтируют детские и спортивные площадки, проведут опиловку сухостоя, ремонт и покраску ограждений, сделают промывку дорог.

Приведут в порядок информационные стенды, таблички и контейнерные площадки. Активно продолжается и ямочный ремонт.