Уборка территорий после зимы началась в Красногорске

Глава Красногорска Дмитрий Волков провел расширенное оперативное совещание. На встрече обсудили уборку территорий после зимы, поддержку военнослужащих и мероприятия, приуроченные к годовщине теракта в «Крокус Сити Холле».

Дмитрий Волков акцентировал внимание на задаче сезонного характера и поручил работать слаженно при любой погоде — во время снегопада, потепления или сильного ветра. Все алгоритмы для этого выработаны.

Он также обратил внимание на работу, которая ведется в рамках помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сопровождая каждый вопрос, обращение или глобальные задачи, наша святая обязанность — быть на связи с теми, кто находится в тылу, сражается за справедливость и приближает Победу», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Еще одна тема в повестке оперативного совещания — годовщина трагедии в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

«Бесчеловечный, совершенно циничный теракт, который вместе с тем объединил все общество, показав нашу сплоченность и твердость духа. Крайне важно быть рядом с теми, кто пострадал в результате случившегося, придавая особое значение мероприятиям по линии антитеррористической защищенности», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.