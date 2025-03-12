Уборка территорий от мусора после зимы началась в Серпухове

В Серпухове прошло еженедельное оперативное совещание под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева в формате ВКС. На встрече обсудили уборку городских территорий после зимы.

В Серпухове 32 управляющие организации обслуживают более 1,2 миллионов квадратных метров придомовых территорий. В штате работают 386 дворников, которые используют пять единиц техники и больше тысячи инвентаря для поддержания чистоты.

Месяц чистоты в городском округе стартовал 10 марта. За это время специалисты отремонтируют детские площадки, обновят элементы благоустройства и высадят цветы.

Для уборки на контейнерных площадках задействованы семь ломовозов и семь газелей. Муниципальное учреждение «Комбинат благоустройства» проведет мойку и покраску контейнеров.

На совещании также обсудили переход дорожных служб на весенний период работы. Им предстоит очистить от пыли и грязи более 2,5 тысяч километров бордюров, свыше трех километров полосы отвода и 369 километров проезжей части.

«После переоборудования техники приступим к мойке проезжей части, тротуаров, ограждений и остановочных павильонов», — сказал в заключении временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.