Уборка снега в Центральном парке Лобни продолжится после вчерашнего аврала
Работы по уборке снега в городских парках, включая Центральный парк Лобни, возобновились после сильного снегопада. Директор парка Александр Киясь сообщил, что трое дворников при помощи лопат расчистили подходы к детской площадке, лавочки и пространство вокруг игровых элементов, а также велосипедные дорожки. С 8 утра на территории парка работал трактор, который очистил центральную аллею и крупные пешеходные маршруты. После завершения работ техника была направлена на аналогичную уборку в парк «Река времени».
Электросети работают без сбоев. Накануне специалисты осмотрели воздушные линии и опилили деревья, чтобы избежать массовых обрывов. Из-за сильного ветра за сутки в округе упало более 30 деревьев, все они уже распилены и вывезены. Коммунальные службы откачивали воду с подтопленных территорий, управляющие компании оперативно обрабатывали заявки жителей.