Уборка снега в Центральном парке Лобни продолжится после вчерашнего аврала

Работы по уборке снега в городских парках, включая Центральный парк Лобни, возобновились после сильного снегопада. Директор парка Александр Киясь сообщил, что трое дворников при помощи лопат расчистили подходы к детской площадке, лавочки и пространство вокруг игровых элементов, а также велосипедные дорожки. С 8 утра на территории парка работал трактор, который очистил центральную аллею и крупные пешеходные маршруты. После завершения работ техника была направлена на аналогичную уборку в парк «Река времени».