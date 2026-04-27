Уборка снега в селе Заворово продолжается после сильного снегопада

В селе Заворово Раменского городского округа продолжаются работы по очистке территории после аномального снегопада. Трактор с навесным оборудованием — отвалом и щеткой — убирает снег во внутридворовых территориях.

Особое внимание уделяется социально значимым объектам и пешеходной инфраструктуре. Техника работает на территориях, прилегающих к школе и детскому саду, чтобы обеспечить безопасный подход для детей и родителей.

Кроме того, трактор очищает пешеходные дорожки, соединяющие жилые кварталы с социальными объектами. Использование щетки в паре с отвалом позволяет максимально очищать асфальт, даже от образовавшихся луж. Такой метод особенно эффективен при влажном, тяжелом апрельском снеге.

Администрация округа призывает жителей не оставлять автомобили, которые могут помешать проезду спецтехники, и сохранять осторожность при передвижении во дворах.