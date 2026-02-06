Уборка снега в Одинцово продолжается

В городе Одинцово работники Одинцовского ДРСУ активно продолжают очистку основных улиц от снега. В 8-м микрорайоне с раннего утра, с 6 часов, трудится бригада под руководством Владимира Онищука.

В первую очередь дорожники убирают снег с улиц Союзная и Солнечная. Мастер ДРСУ Владимир Онищук подчеркнул, что особое внимание уделяется расчистке остановок общественного транспорта и прилегающих к ним тротуаров.

Сегодня в 8-м микрорайоне задействованы восемь единиц техники и пять рабочих. Трактор с отвалом и щеткой расчищает проезжую часть, за ним следует лаповый погрузчик, который чистит обочины. Снег с помощью транспортера сразу засыпается в самосвал. Мини-погрузчик в сопровождении двух рабочих с лопатами убирает снег с тротуаров вдоль дороги. Фронтальный погрузчик загружает кучи снега в самосвалы, после чего снежную массу увозят на полигон в Западной промзоне.