Уборка снега в Лотошине: работы идут в авральном режиме

В поселке Лотошино сотрудники «Благоустройства» расчистили дворовые территории и парковки многоквартирных домов на улице Ветеринарной. В уборке приняли участие рабочие Лотошинского ЖКХ и волонтеры Подмосковья.

Директор «Благоустройства» Сергей Бондарчук сообщил, что снег в муниципальном округе не прекращается и, по прогнозам метеорологов, будет идти как минимум до ночи. Из-за этого уже почищенные улицы и дворы вновь покрываются снегом через несколько часов.

Несмотря на сложности, «Благоустройство» продолжает работу с раннего утра в авральном режиме. Задействованы все 80 работников учреждения и 25 единиц техники. Особенное внимание уделяется уборке снега на основных магистралях, у социальных объектов и в районах многоэтажной застройки.