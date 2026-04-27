Уборка снега в лесопарке после аномального снегопада

В городском округе Пушкинский, городе Красноармейск на Бульваре имени Зубова 27 апреля в 12:30 продолжается уборка последствий сильного снегопада.

Три человека занимаются расчисткой площадки перед главным входом в лесопарк. Уборка близится к завершению, однако снег продолжает идти.

По словам дворников, к полудню высота сугробов достигла двадцати сантиметров. Как только разгребут одно место, через час его снова заметает. После расчистки у входа дворники приступят к работе над тропой через лесопарк, которая ведет к железнодорожному вокзалу.

Дворники продолжают упорно трудиться, и работы хватит на весь день.