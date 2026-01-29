Уборка снега на станции МЦД «Лобня»: как сотрудники справляются с непогодой

В Лобне уже почти сутки идет снег. Сотрудники, отвечающие за чистоту на железнодорожной станции МЦД «Лобня», начинают работу до рассвета.

Бригада из двух человек расчищает территорию у моста, пандус, ступени и подходы к кассам. Ступени пешеходного моста они чистят в два приема: сначала счищают основную массу снега лопатой, а затем проходятся шваброй с губкой, чтобы убрать влагу и грязь.

«Чистим два раза в день: утром, до наплыва пассажиров, и поздно вечером, после последней электрички», — рассказал один из рабочих.

После моста бригада приступает к подходам со стороны платформ, а затем расчищает и сами платформы, чтобы пассажиры могли передвигаться безопасно.