Итоги работы коммунальных служб за неделю подвели в Лобне

На оперативном совещании в Лобне обсудили уборку снега, тренировку по действиям при авариях и текущие работы по благоустройству. Глава города Анна Кротова отметила, что несмотря на хорошие результаты уборки снега, есть места, требующие дополнительного внимания.

В рамках совещания было принято решение продолжить работу с управляющими компаниями для решения жалоб жителей. Также были обсуждены результаты противоаварийной тренировки, проведенной с участием «МСК-Энерго». Электрики ознакомились с необходимыми действиями в случае аварийных отключений электроэнергии.

Что касается благоустройства, то 13 пешеходных коммуникаций уже модернизированы, а работы по 12 тротуарам продолжаются. Подрядчики также завершат уборку строительного мусора с площадок для детей до 2 декабря.

В пятницу пройдет большое совещание, на котором обсудят достижения года в таких сферах, как благоустройство, строительство социальных объектов и работа транспортных компаний.

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