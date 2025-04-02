Уборка кладбищ после зимы началась в Коломне

Кладбища и мемориальные сооружения начали приводить в порядок в Коломне. Уборку должны завершить до религиозных и государственных праздников.

Специалисты уделяют особое внимание состоянию мемориальных сооружений на местах воинских захоронений. Работы важно завершить в срок.

Также они приводят в порядок входные зоны кладбищ, лавочки и урны. Уже закупили дополнительные объекты для сбора мусора.

«В нашем округе 84 общественных кладбища. Сотрудники муниципальной службы уже приступили к уборке бытового мусора, опавших листьев и ветвей деревьев, готовят накопительные баки с водой для технических нужд, следят за наполнением мусорных контейнеров, вырезают сухостой, старые кустарники и сухие ветки деревьев», — добавил начальник отдела по вопросам организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения Павел Макаров.

Кроме того, в этом году сезонные мобильные туалеты и новые места для отдыха появятся на территории двух кладбищ — «Нового Городищенского» и «Нового городского».