Уборка городских территорий после зимы началась в Серпухове

Несмотря на относительно малоснежную зиму, процесс таяния снега создает определенные трудности. Для их оперативного решения задействована вся необходимая техника и рабочая сила.

Напомним, в сентябре 2024 года автопарк коммунальных служб городского округа был значительно обновлен благодаря поддержке национального проекта «Жилье и городская среда». В распоряжение ЖКХ поступили пять автомобилей «Соболь», два экскаватора-погрузчика, а также роторный снегоочиститель. Новая техника позволила повысить эффективность и оперативность работ в зимний период.

Сейчас для уборки городских территорий привлечены 17 комбинированных дорожных машин, 35 тракторов со щеткой, три самосвала, два трактора для обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также две многофункциональные комбинированные машины. Кроме того, проводится ручная зачистка улиц, в которой задействовано более 600 человек.

Такие меры позволяют оперативно реагировать на погодные условия и обеспечивать чистоту и безопасность в городском округе Серпухов.