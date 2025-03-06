Уборка городских территорий после зимы началась в Серпухове
Масштабная уборка городских территорий началась в городском округе Серпухов. Временно исполняющий полномочия главы Алексей Шимко подчеркнул важность поддержания порядка на территории муниципалитета.
Несмотря на относительно малоснежную зиму, процесс таяния снега создает определенные трудности. Для их оперативного решения задействована вся необходимая техника и рабочая сила.
Напомним, в сентябре 2024 года автопарк коммунальных служб городского округа был значительно обновлен благодаря поддержке национального проекта «Жилье и городская среда». В распоряжение ЖКХ поступили пять автомобилей «Соболь», два экскаватора-погрузчика, а также роторный снегоочиститель. Новая техника позволила повысить эффективность и оперативность работ в зимний период.
Сейчас для уборки городских территорий привлечены 17 комбинированных дорожных машин, 35 тракторов со щеткой, три самосвала, два трактора для обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также две многофункциональные комбинированные машины. Кроме того, проводится ручная зачистка улиц, в которой задействовано более 600 человек.
Такие меры позволяют оперативно реагировать на погодные условия и обеспечивать чистоту и безопасность в городском округе Серпухов.