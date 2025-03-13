Уборка городских территорий после зимы началась в Серпухове

В Серпухове стартовал месяц чистоты и благоустройства. Особое внимание уделят дорогам с высоким трафиком.

Муниципальные дороги ежедневно убирают три бригады учреждения «Комбинат благоустройства» — это 15 специалистов и девять единиц техники.

Недавно очистили улицы Ленинского Комсомола, Пионерскую, Захаркина, Фестивальную и Горького. В ближайшее время наведут порядок на Ворошилова, проезде Мишина, на 2-й Московской, Чехова и Луначарского.

АО «Мосавтодор» привел в порядок региональные дороги — Московское и Борисовское шоссе и улицу Первую Московскую. Работали 10 человек и четыре единицы специальной техники.

Специалисты управляющих компаний следят за чистотой во дворах. Они прибрались возле домов по адресам: улица Горького, 6, 8; Борисовское шоссе, 20а, 22; Московское шоссе, 40, 42, 44, 46.

«Главная задача — очистить территории от пыли и мусора», — уточнил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.