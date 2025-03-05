Уборка городских территорий после зимы началась в Лосино-Петровском

Сотрудники МБУ «Городское хозяйство» вручную и механизированно очищают покрытия, промывают асфальт, плитку и брусчатку, убирают мусор с газонов и прилегающих территорий, моют контейнерные площадки, ремонтируют малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, проводят покрасочные работы и опиловку сухостоев, удаляют аварийные деревья. Они также содержат улично-дорожную сеть, а именно промывают и красят остановки общественного транспорта. Весь перечень работ планируют выполнить до 1 мая.

В администрации подвели итоги масленичных гуляний, которые прошли с 28 февраля по 2 марта. Для жителей подготовили анимационную программу, фотозоны, гастрономическую площадку «Скатерть-самобранка», ярмарки народных промыслов и сувениров, квесты, мастер-классы, концерты, хороводы, сжигание чучела и угощения блинами. Праздник отметили в деревне Осеево, поселках Аничково и Биокомбината, в Свердловском парке и на городской площади.

В Лосино-Петровском продолжается практика выездных встреч администрации с жителями в населенных пунктах и на предприятиях. В 2024 году провели 17 приемов в деревнях Мизиново, Улиткино, Корпуса, Кармолино, в поселках Свердловский, Биокомбината, Медное-Власово, Аничково и в селе Анискино. С начала 2025 года состоялись уже четыре встречи, включая выездную администрацию для участников специальной военной операции и их семей.

На этой неделе Сергей Джеглав запланировал прием жителей, вручение медалей к 80-летию Победы и обход территорий.