Дело об убийстве восьмилетней девочки в Кашире направили в суд

Каширская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве восьмилетней падчерицы, совершенном почти 30 лет назад.

По данным следствия, 7 марта 1997 года обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения в квартире на улице Коммуны. В ходе конфликта с падчерицей 1989 года рождения мужчина со значительной силой толкнул девочку. Она получила травму головы и скончалась на месте.

После совершения преступления мужчина поместил тело девочки в сумку, вывез и захоронил в подвале одного из жилых домов города Каширы.

При участии Каширской городской прокуратуры в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность отчима девочки к совершению преступления. Во время поисковых работ обнаружены останки девочки, а также цепочка и детская игрушка. Мать погибшей опознала эти предметы и подтвердила, что они принадлежали ее младшей дочери.

Уголовное дело направлено в Каширский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу.