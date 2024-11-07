УАЗ и ГАЗ «Соболь» передали для бойцов СВО из Солнечногорска в Курске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

УАЗ и ГАЗ «Соболь», предназначенные для выполнения боевых задач, отправили из Солнечногорска в Курскую и Белгородскую области. Также для бойцов специальной военной операции собрали гуманитарный груз.

Члены Солнечногорского отделения «Боевого Братства» — командир штурмовой роты Николай и начальник военно-полевого госпиталя Глеб — занимаются доставкой транспортных средств к месту назначения.

«Ребята освобождают территорию Курской области. На прошлой неделе отправили для них „Ниву“, сейчас — уазик. Автомобиль послужит в выполнении боевых задач. В Белгород везем „Газель“ для эвакуации раненых», — рассказал руководитель Солнечногорского отделения «Боевого Братства» Андрей Воробьев.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
1/4
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
2/4
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
3/4
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
4/4

Автомобили также были загружены необходимыми вещами для военнослужащих, включая средства связи, рации, антенны, аккумуляторы, дизельный обогреватель, окопные свечи, продукты питания, воду, предметы гигиены и теплую одежду. Фонд помощи «Забота» передал 60 комплектов термобелья от депутата Государственной думы Российской Федерации Сергея Колунова и детские поделки, письма и рисунки.

«Мы передаем этих медвежат, чтобы наши ребята вспомнили о доме и согрелись теплом детских рук. И также мы передаем пожелания для солдат, чтобы они порадовались и скорее возвращались домой с победой», — поделилась руководитель Центра помощи «Забота» Любовь Кузякина.

В сборе гуманитарного груза также принимали участие завод «Лепсе», местные предприниматели, детский сад «Ступени», волонтеры и неравнодушные жители.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте