УАЗ и ГАЗ «Соболь» передали для бойцов СВО из Солнечногорска в Курске

УАЗ и ГАЗ «Соболь», предназначенные для выполнения боевых задач, отправили из Солнечногорска в Курскую и Белгородскую области. Также для бойцов специальной военной операции собрали гуманитарный груз.

«Ребята освобождают территорию Курской области. На прошлой неделе отправили для них „Ниву“, сейчас — уазик. Автомобиль послужит в выполнении боевых задач. В Белгород везем „Газель“ для эвакуации раненых», — рассказал руководитель Солнечногорского отделения «Боевого Братства» Андрей Воробьев.

Автомобили также были загружены необходимыми вещами для военнослужащих, включая средства связи, рации, антенны, аккумуляторы, дизельный обогреватель, окопные свечи, продукты питания, воду, предметы гигиены и теплую одежду. Фонд помощи «Забота» передал 60 комплектов термобелья от депутата Государственной думы Российской Федерации Сергея Колунова и детские поделки, письма и рисунки.

«Мы передаем этих медвежат, чтобы наши ребята вспомнили о доме и согрелись теплом детских рук. И также мы передаем пожелания для солдат, чтобы они порадовались и скорее возвращались домой с победой», — поделилась руководитель Центра помощи «Забота» Любовь Кузякина.

В сборе гуманитарного груза также принимали участие завод «Лепсе», местные предприниматели, детский сад «Ступени», волонтеры и неравнодушные жители.

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