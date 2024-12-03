Урок по уходу за домашними животными провели для школьников в Воскресенске

Зоочас под названием «Ребятам о зверятах» организовали для юных жителей городского округа сотрудники комплекса информационно-библиотечного обслуживания. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню домашних животных, который отмечался 30 ноября.

Целью урока было воспитание у подрастающего поколения ответственности за все живое на Земле. Школьники узнали о различных породах домашних животных и их особенностях. Ребятам напомнили, как правильно ухаживать за питомцами, кормить их, делать прививки и следить за здоровьем. Ученикам рассказали, как четвероногие друзья помогают человеку, в том числе поддерживают хозяев эмоционально.

Для участников мероприятия также провели мастер-класс, где школьники изготовили из разных подручных материалов своего любимого питомца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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