Сохранность школьных учебников проверили в Лобне

У школьников с 1 по 9 класс в Лобне проверили сохранность учебников. В рейде приняли участие старшеклассники, которые не только проверили книги, но и рассказали, как ухаживать за ними.

Рейд «Учебнику — долгую жизнь!» проводится для того, чтобы проверить состояние фонда, посмотреть наличие и сохранность книг.

Библиотекари также напомнили школьникам о бережном отношении к учебной литературе, рассказали про основные правила пользования и ответственность за порчу и утерю.

В рейде приняли участие старшеклассники. Они выявили, что большинство учеников бережно относятся к книгам, приносят их только по расписанию и соблюдают правила.

Сотрудники библиотек поблагодарили родителей и педагогов, которые ответственно подошли к сохранности книжного фонда.

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