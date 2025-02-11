Тысячу уроков по безопасности на железной дороге провели в Подмосковье с января

Открытые уроки, посвященные безопасности на железнодорожных путях, регулярно проводят в школах Подмосковья. В Минтрансе регионе отметили, что особое внимание на таких занятиях уделяют теме «зацепинга», который часто приводит к травмам и гибели подростков.

Обучение проходит в интерактивном формате. Сотрудники администраций округов вместе с представителями Министерства транспорта Московской области, «РЖД», ЦППК и транспортной полиции объясняют учащимся правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. После теоретической части школьникам задают уточняющие вопросы.

Родителям напомнили о важности бесед с детьми. Необходимо регулярно говорить, что нельзя отвлекаться на телефон, слушать музыку в наушниках, находясь рядом с железнодорожными путями. Нужно ожидать поезд, стоя на безопасном расстоянии от края платформы, использовать только оборудованные пешеходные переходы на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Также важно рассказывать подросткам об опасности «зацепинга» как правонарушения и смертельного развлечения.