Тысячу педагогических рекомендаций детям с ОВЗ выдали онлайн в Подмосковье

В Подмосковье работают 54 психолого-медико-педагогические комиссии, которые ежегодно обследуют около 70 тысяч детей и дают рекомендации по специальным условиям обучения и воспитания. С ноября услугу оцифровали и за это время выдали уже около тысячи онлайн-заключений.

В Министерстве образования Московской области напомнили, что с июня родители могут дистанционно записать на консультацию или обследование ребенка с ОВЗ и инвалидностью. Это нужно для создания специальных условий при получении образования или при проведении государственной итоговой аттестации.

Обследования и консультации проводятся как в очном, так и в онлайн–формате. К этому дню на портале госуслуг уже зарегистрировано около 15 тысяч заявок, из которых более девяти тысяч подали дистанционно.

В ноябре 2024 года появилась возможность получения электронного заключения комиссии. Заявителям уже выдано более тысячи заключений.

Сервис доступен в разделе «Образование» — «Образование детям». Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить необходимые документы.

Специалисты изучат индивидуальные особенности ребенка и дадут рекомендации для обучения и воспитания.