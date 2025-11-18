Тысячу новых рабочих мест планируют создать в Чехове

В докладе на окружном форуме глава округа Михаил Собакин подчеркнул, что одна из важнейших задач — создание новых вакансий, что повысит достаток семей и доходы граждан. О том, как по этому вопросу обстоят дела в муниципалитете, глава Чехова рассказал в деталях.

«Необходимо создание условий, при которых каждый трудоспособный человек мог бы найти применение своим знаниям, талантам, способностям. Хорошая работа — это не только возможность обеспечивать достойную жизнь для своей семьи и детей, но и уверенность в завтрашнем дне», — отметил Михаил Собакин.

В Чехове все вакансии педагогов закрыты, а укомплектованность медработниками составила более 90 процентов.

С 2021 года зарплата учителей в округе выросла больше чем на 60% и сейчас составляет 92 тысячи рублей. У врачей она увеличилась на 29% и превышает 120 тысяч рублей. Глава округа отметил, что для привлечения новых специалистов действуют различные меры поддержки.

За последние пять лет в Чехове создали более 6 тысяч новых рабочих мест благодаря инвестиционным проектам. До конца 2028 года планируется создать еще около тысячи. Средняя зарплата в округе за этот период выросла почти на 75%.

«Особое внимание уделяется трудоустройству молодежи в летние трудовые лагеря. За пять лет почти 2,5 тысячи подростков было трудоустроено в муниципальные учреждения и организации», — сообщил Михаил Собакин.