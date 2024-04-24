Тысячу ям устранили в Егорьевске и Орехово-Зуеве за неделю | 360°

24 апреля 2024, 15:13
Тысячу ям устранили в Егорьевске и Орехово-Зуеве за неделю
Около тысячи дефектов покрытия устранили за неделю в Орехово-Зуеве и Егорьевске. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
В Егорьевске ямочный ремонт провели на улицах Рязанская, Профсоюзная, Антипова, а также в деревнях Михали, Малая Ильинка и Орлы.
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В Орехово-Зуевском округе дефекты устранили на дорогах в деревнях Давыдово, Сенькино и Степановка, а также в Куровском на улицах Советская и Лесная.
Ямочный ремонт продолжается во всех округах Подмосковья. Завершить активную стадию работ планируется до 1 мая.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в Подмосковье.
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