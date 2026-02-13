Тысячу аппаратов для лечения рака закупили в Подмосковье по программе «Единой России»

Свыше 1,2 тысячи аппаратов для лечения онкологических заболеваний закупили в Подмосковье за пять лет по народной программе «Единой России». Оборудование позволяет выявлять даже самые маленькие опухоли, поэтому его применяют при сложных диагностических случаях.

Глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров и депутат Мособлдумы Владимир Шапкин посетили областной онкологический диспансер и осмотрели новую технику, включат современный МРТ.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что каждый новый аппарат в больницах региона был закупнел по наказам жителей.

«Людям важно, чтобы поход в поликлинику или пребывание в больнице было максимально продуктивным, чтобы были проведены все необходимые обследования, после чего — назначено корректное лечение. И потому наши медицинские учреждения должны быть готовы к такому запросу. Всего за пяти лет в медицинские организации Подмосковья поставлено свыше 1,2 тысячи единиц оборудования для лечения онкологии. Финансирование на эти цели суммарно составило более 3,3 миллиарда рублей», — сказал он.

Новое оборудование обеспечивает быструю смену протоколов и высокую точность изображений. Благодаря широкому тоннелю на аппарате можно обследовать людей весом более 250 килограммов.

Масштабную модернизацию здравоохранения проводят в Подмосковье по народной программе «Единой России». С 2021 года депутаты исполнили более 96% наказов избирателей. За пять лет построили около 60 объектов здравоохранения и привлекли 57 тысяч специалистов.

В этом году новая поликлиника заработает в Королеве, а до 2028 в Балашихе запустят многопрофильную клинику.