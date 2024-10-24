Тысячный новорожденный появился на свет в Подольском роддоме с начала года

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил Александра и Наталью Сошниковых с рождением сына Якова. Он стал тысячным ребенком, зарегистрированным в Подольске с начала текущего года.

Новорожденного назвали в честь дедушки. Это второй ребенок в семье Сошниковых, они также воспитывают четырехлетнего Льва.

«Желаю счастливой семье благополучия, а малышу — крепкого здоровья! А мы продолжим выполнять одну из главных задач — создавать в Подольском роддоме комфортные и безопасные условия для будущих мам и детей», — отметил Григорий Артамонов.

Отметим, что Подольский роддом оснащен современным оборудованием. В начале октября там были установлены аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ, цифровой палатный передвижной рентген, аппарат для радиоволновой и высокочастотной электрохирургии и многое другое. Это стало возможным благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева, направленной на улучшение медицинских учреждений области.

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