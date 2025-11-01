Тысячный малыш появился на свет в Дмитровском роддоме

С начала 2025 года в Дмитровском роддоме на свет появилось 1000 детей, а малышом‑юбиляром стала девочка Оливия. Руководитель муниципалитета Михаил Шувалов приехал в медучреждение, чтобы поздравить молодую семью.

Отец новорожденной Габриэл Ницулеску рассказал главе округа, что присутствовал на родах.

«Это чудо: ты берешь на руки только что рожденную доченьку, сам пуповинку перерезал… Это сильно! Это — на всю жизнь! Мои девочки — самые дорогие для меня!» — признался Габриэл.

В их семье теперь две дочери: старшая Кира и малышка Оливия.

«Я поздравляю вас с рождением доченьки! От всей души желаю всех благ, здоровья и чтобы дети всегда радовали вас. Берегите друг друга! Может быть, придете сюда еще и за сыном?!» — сказал Михаил Шувалов.

Руководитель муниципалитета подарил молодой маме Кристине букет цветов и сумку с предметами ухода за новорожденной.

Заведующий акушерским отделением Дмитровского роддома Михаил Цурцумия пригласил Михаила Шувалова познакомиться с работой медучреждения. Руководитель муниципалитета осмотрел зал, где в уютной обстановке для будущих мам проводят занятия по арт‑терапии, йоге, вокалу, а также встречи с психологом. Михаилу Шувалову показали боксы, где проходят роды, специальный учебный бокс, где коллектив отделения отрабатывает разные ситуации, которые могут возникнуть в родовом процессе, и палату интенсивной терапии.

«Рождение ребенка — один из самых волнительных моментов в жизни женщины, и вы делаете все, чтобы он стал по‑настоящему счастливым! Благодарю весь коллектив роддома! Ваши умелые руки и добрые сердца помогают малышам появляться на свет. Это и есть счастье!» — отметил Михаил Шувалов.

Помимо этого, руководитель муниципалитета побывал и в женской консультации, где проводят работу по индивидуальному сопровождению беременных, профилактике невынашивания плода и максимальному сохранению здоровья женщин любого возраста.