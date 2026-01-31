Тысячи жителей вышли на субботник в Балашихе

В Московской области прошел масштабный субботник. Первыми к уборке после снегопада присоединились жители Балашихи.

Акцию провели на 70 площадках округа. Более трех тысяч человек вышли расчищать улицы, дворы и пешеходные зоны. Среди них были волонтеры, работники коммунальных служб и простые горожане.

Одной из ключевых точек стал стадион «Труд». Здесь снег и лед убирали депутат Марина Жирова, молодогвардейцы, тренеры, спортсмены и местные жители. Весь необходимый инвентарь участникам выдавали на месте.

«Это не просто уборка, а настоящее единение. Несмотря на мороз, у всех отличное настроение. Закончим работу и пойдем пить горячий чай», — сказала Марина Жирова.

Субботник организовали, чтобы быстро привести в порядок общественные пространства. Это повышает безопасность и комфорт городской среды.