Тысячи верующих приняли участие в крещенских купаниях в Подольске

В Подольске организовали три локации для крещенских купаний. В эту ночь купели посетили тысячи жителей округа.

На всех местах для крещенских омовений дежурили полицейские, медики и волонтеры. Для безопасности и удобства посетителей купели оборудовали лестницами, подсветкой, рядом разместили теплые палатки для переодеваний с горячим чаем и сладостями.

На территории Троицкого кафедрального собора и в парке имени Виктора Талалихина работала полевая кухня. Горячим чаем с баранками жителей угощали в Детском парке.

В храмах Подольска традиционно провели освящение воды. С 18 по 27 января включительно горожане могут набрать ее в Троицком кафедральном соборе и во всех остальных храмах Подольского благочиния.

Как отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, крещенские купания — одна из самых почитаемых традиций, ее передают из поколения в поколение, это символ духовной силы и связи с предками.

«Пусть этот обычай напоминает о важности чистоты души, укрепляет нас в вере и объединяет в радости праздника!» — пожелал он.