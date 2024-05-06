Тысячи цветов высадят ко Дню Победы в городском округе Истра | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 20:19 Тысячи цветов высадят ко Дню Победы в городском округе Истра Пресс-служба администрации г. о. Истра

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В городском округе Истра посадят тысячи цветов к Дню Победы. После этого высадят однолетние цветы, которые будут цвести все лето.

Более 23 тысяч однолетних цветов и 30 тысяч тюльпанов высадят к празднику. Первыми высадили виолы и бархатцы, которые способны выдержать возможные заморозки. Кроме этого, на клумбах и цветниках начинают распускаться тюльпаны, которые высадили прошлой осенью.

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Эффектные яркие клумбы украсят не только Истру, но и Дедовск, Снегири, Кострово, Глебовский, а также посёлок Гидроузла им. Куйбышева, Новопетровское и Курсаково. Уже после 9 мая, как отцветут первоцветы, специалисты начнут высаживать однолетники: агератум, алиссум, бальзамин, остеоспермум, львиный зев, лобелию, петунии, бархатцы, бегонии, газании, вербены, а также многолетние герани, георгины, хлорофитумы и другие виды цветов. Закончить высадку всех цветов планируется к 10 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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