Тысяча участников «Активного долголетия» освоили телемедицину в Подмосковье

В Московской области активно развивается телемедицина, которая позволяет не посещать учреждения очно. Особенно удобен этот формат для жителей старшего поколения.

В рамках дистанционной консультации с врачом можно получить пояснения об итогах диспансеризации, интерпретацию анализов, скорректировать план лечения и продлить электронный рецепт на льготное лекарство.

«Люди старшего возраста могут испытывать трудности с использованием мобильного приложения для телемедицины. Поэтому для них организованы обучающие курсы в клубах „Активное долголетие“. На таких занятиях специалисты помогут освоить приложение и расскажут о преимущества телемедицины», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Занятия в 50 округах Подмосковья посетили уже более 1,1 тысячи человек, 30% из которых самостоятельно воспользовались приложением и пообщались со специалистами.

Обучение проводят представители регионального Министерства здравоохранения совместно с Министерством социального развития.

В рамках занятий все желающие могут обратиться к экспертам и получить ответы на ключевые вопросы.

Запись на телемедицинскую консультацию доступна в разделе «Здоровье» на региональном портале государственных услуг, по номеру телефона 122, через инфомат в медицинской организации или на приеме у врача.