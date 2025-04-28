Тысяча школьников из Подмосковья примут участие в патриотической игре Юнармии

Военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед!» начнется в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 29 апреля. Мероприятие будет посвящено Дню Победы. В нем примут участие около тысячи школьников из разных городов Подмосковья.

Соревноваться будут 160 команд юнармейцев и военно-патриотических клубов, объединенных региональным отделением движения Юнармии. В каждой команде — по семь ребят в возрасте от 12 до 17 лет.

Для участников подготовили насыщенную программу: конкурс строя и песни, марш-бросок, сборку и разборку автомата Калашникова, задания на знание истории Великой Отечественной войны и защиту от оружия массового поражения. Юнармейцы также напишут письма и открытки для солдат, участвующих в специальной военной операции, которые потом передадут вместе с гуманитарной помощью.

Для всех участников также организуют полевую кухню, а после награждения победителей школьников пригласят на экскурсии по музеям заповедника.