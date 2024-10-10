Творожный сыр из Дмитрова представили на выставке «Золотая осень»

На стенде крупнейшие производители региона представляют не только свои проекты, но и продукцию. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что среди со-экспонентов присутствует АО «Дмитровский молочный завод», который производит молочные изделия, творожные сырки и мороженое.

В течение первого дня работы стенда посетители смогли продегустировать пять килограммов творожных сырков под маркой «Свитлогорье». Также гости попробовали пять килограммов твердых сыров Parmente и Palermo, произведенных в Дмитровском городском округе.

АО «Дмитровский молочный завод» ежегодно выпускает 32 тысячи тонн продукции и обеспечивает рабочими местами более 778 человек. ООО «Сыровар» производит 5,4 тысячи тонн твердых сыров Parmente и Palermo в год и является первым предприятием в Агрокластере «Сырная долина». На его территории функционирует крупнейший в регионе роботизированный склад для созревания твердых сортов сыра.

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