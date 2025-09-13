Творческая встреча для школьников ко Дню города прошла в Химках

«Химки могут похвастаться невероятно богатой и славной историей. За 86 лет наш город прошел путь, на который у других уходят столетия. Изучать эту историю, гордиться ею и передавать эту гордость детям — наша общая, важнейшая задача», — сказал Валентин Герасимов.

Гостям встречи рассказали о судьбе Химок: как из небольшого поселка вырос город, как строились и расширялись его проспекты. Особое внимание уделили героическому прошлому: вкладу химчан в Великую Победу, тому, как у самых рубежей города был остановлен враг, рвавшийся к Москве.

Вспомнили и о послевоенных трудовых подвигах, о космических свершениях, которые прославили Химки на весь мир, и о том, как динамично муниципалитет развивается сегодня.

«За славной историей Химок всегда стояли и стоят люди — его золотой фонд. Это наши врачи и учителя, гениальные инженеры и рабочие космических предприятий. И, конечно, это наши воины. Как и в годы Великой Отечественной, сегодня химчане с честью защищают Родину в зоне специальной военной операции. Именно эти люди — наша главная гордость и главная сила», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.