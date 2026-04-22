Творческую молодежь Подмосковья пригласили на историко-культурный форум

В России готовятся к проведению молодежного историко-культурного форума «Истоки». Он станет частью федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» и национального проекта «Молодежь и дети».

Форум пройдет с 7 августа по 25 сентября и объединит более 700 участников со всей страны. Программа включает пять тематических смен, каждую из которых посвятят вопросам сохранения исторической памяти, культурного наследия и традиционных ценностей.

Главная задача проекта — формирование у молодежи уважительного отношения к истории России, укрепление чувства патриотизма и интереса к своим корням.

Отдельное внимание организаторы уделяют практической поддержке инициатив участников. В рамках форума молодые люди смогут представить собственные социальные проекты и побороться за грантовую поддержку. Максимальный размер финансирования составит до миллиона рублей, что позволит реализовать идеи в сфере культуры, образования, медиа и общественной деятельности.

Подать заявку на участие и зарегистрироваться на грантовый конкурс можно через государственную платформу «Молодежь России».

К участию приглашают молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе журналистов, редакторов, PR-менеджеров, исследователей в сфере общественных наук, представителей области спорта, а также деятелей кино и театра.

Организатором выступает Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи при поддержке Росмолодежи.