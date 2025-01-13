Творческую лабораторию для пенсионеров открыли в Лосино-Петровском

Благодаря партийному проекту «Старшее поколение» члены и сторонники «Единой России» в Лосино-Петровском организовали творческую лабораторию. Для пенсионеров провели занятие по артикуляционной гимнастике.

Гости творческой лаборатории познакомились с основами и нюансами дыхательной гимнастики. Они выполняли специальные упражнения, которые помогают улучшить дикцию, работу головного мозга. В пожилом возрасте это особенно важно.

Большое внимание на занятии уделили практическому применению дыхательной гимнастики для пения. Пенсионеры получили новые знания и сразу смогли применить их в творчестве.

«Мероприятие стало познавательным, образовательным, вдохновляющим для людей старшего поколения. Оно помогло им расширить свои горизонты и открыть для себя новые возможности в мире искусства и здоровья», — поделилась куратор партийного проекта «Старшее поколение» Валентина Тропанец.