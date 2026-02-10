Творческое направление для мам запустили в Орехово-Зуевском социальном центре

Социальный центр «Орехово-Зуевский» запустил новое направление «Шкатулка маминых талантов» в рамках проекта «Мамино время». Участницы, мамы из округа, теперь могут учиться плетению из ротанга и делиться своими умениями.

Проект «Мамино время» объединяет более 100 мам из Орехово-Зуевского округа. Они посещают экскурсии, занимаются спортом и творчеством, общаются и находят время для себя. Новое направление позволяет участницам не только творить, но и делиться своими навыками.

Первое занятие по плетению из ротанга в Ликино-Дулевском отделении центра 9 февраля провела Анна Михрячева. Она сама занимается этим ремеслом около пяти месяцев и теперь обучает других мам. Участницы начали со сложного — плетения корзин, а в планах — создание садовых фигур.

Каждый понедельник мамы собираются на творческие встречи. Узнать подробнее о работе социального центра «Орехово-Зуевский» можно по телефону: 8 (991) 201-58-83.