Творческое кафе открыли студенты Ногинского колледжа

Открытие поэтического арт-кафе, посвященного искусству Серебряного века «Эпоха надрыва и очарования» прошло в Ногинском филиале Университета, в преддверии всемирного Дня поэзии. Участники встречи все вместе попытались осмыслить специфику каждого авангардистского направления: символизма, акмеизма, футуризма.

Организаторами арт-кафе выступили первокурсники. На поэтическую встречу пришли студенты второго, третьего и четвертого курсов.

Прикоснулись к лирическому наследию Блока, Ахматовой, Гумилева, Маяковского, Цветаевой, Есенина. Рассмотрели картины художников порубежной эпохи Врубеля, Нестерова, Ларионова, Кустодиева. На вечере звучала музыка композиторов начала ХХ века Скрябина и Рахманинова.

Эпоха Серебряного века стала прощанием с усадебной, «вишневой» Россией и пророческим предчувствием грядущих бурь. Но искусство, рожденное в ту эпоху, осталось по сегодняшний день. Оно напоминает нам, что главное — это неустанный поиск красоты и истины.