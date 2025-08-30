Творческий вечер в память о художнике Павле Брюллове прошел в Химках

В Центральной детской школе искусств городского округа Химки провели творческий вечер, приуроченный ко дню рождения русского живописца Павла Брюллова. Участникам встречи рассказали о жизни и творчестве выдающегося мастера, его вкладе в развитие отечественного пейзажа.

Директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская обратилась к собравшимся с приветственной речью.

«Павел Брюллов — знаковая фигура в русском искусстве, мастер лирического пейзажа, который умел находить поэзию в самых обыденных уголках природы. Для наших юных художников разбирать и обсуждать его творчество — это возможность научиться видеть красоту в повседневности, понять тонкости композиции, цвета и настроения», — сказала народный избранник.

Она также отметила, что изучение наследия Павла Брюллова помогает ребятам почувствовать свою причастность к великой традиции русской живописной школы. Участники творческого вечера на пленэре запечатлели на своих холстах разные места родного города.

«Сегодня, когда мы видим попытки „отменить“ и принизить нашу культуру, особенно важно обсуждать с молодым поколением имена тех творцов, которые составили ее славу. Изучая их наследие, мы не только сохраняем свою историю, но и укрепляем нашу национальную идентичность, показывая всему миру глубину и богатство нашей цивилизации», — подчеркнул муниципальный депутат Николай Томашов.