Творческий вечер в честь писателя Бориса Полевого прошел в Химках

В малом зале театра «Наш дом» состоялось мероприятие, посвященное дню рождения Бориса Полевого. На встрече собрались жители города, а также лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Участники встречи вспоминали творчество писателя, военного корреспондента и Героя социалистического труда, которому в этом году исполнилось бы 117 лет.

«Рад, что этой знаковой дате посвящают различные познавательные мероприятия. В том числе у нас в Химках», — отметил Егор Ченюк.

В рамках встречи участники обсудили главные произведения автора, включая «Повесть о настоящем человеке», роман «Глубокий тыл» и сборник очерков «Дневник военного корреспондента».

«Встреча прошла в рамках масштабной программы, задачи которой заключаются в сохранении исторической памяти, патриотическом воспитании подрастающего поколения, а также в обеспечении очень ценного — единства поколений», — подчеркнула муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Имя Бориса Полевого известно далеко за пределами России. Его творчество наполнено любовью к Родине, гуманизмом и высокой патриотической идеей, которые остаются актуальными и сегодня.