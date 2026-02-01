Творческий вечер в честь композитора Исаака Дунаевского прошел в Химках

В Химках в Центральной детской школе искусств состоялся творческий вечер, посвященный дню рождения классика советской музыки Исаака Дунаевского. Мероприятие собрало юных музыкантов, их родителей, педагогов и почетных гостей, чтобы почтить наследие композитора, чьи жизнеутверждающие мелодии стали символом целой эпохи.

Встречу открыла директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская, назвав Дунаевского творцом «звукового портрета» страны. «Его музыка наполнена невероятным светом, энергией и любовью к жизни. Через эти произведения мы передаем молодому поколению культурный код нашего народа», — подчеркнула она. Гостям представили насыщенную программу о жизни и творческом пути маэстро, особое внимание уделив военному периоду, когда он возглавлял ансамбль песни и пляски железнодорожников, дававший сотни концертов в госпиталях и на фронтах.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов провел параллель с современностью: «Сегодня, как и восемьдесят лет назад, искусство встает в один строй с защитниками Родины. Преподаватели ЦДШИ выезжают с концертами в госпитали и военные части, поддерживая участников СВО, продолжая традицию Дунаевского». Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что такие мероприятия объединяют поколения вокруг общих ценностей: любви к России, уважения к ее истории и культуре.