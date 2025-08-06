Творческий вечер в честь художника Ильи Репина прошел в Химках

В Центральной детской школе искусств в Химках жителям рассказали о судьбе и вкладе великого русского живописца Ильи Репина. Мероприятие стало частью патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Гости узнали малоизвестные факты из жизни живописца, а после просмотра документального фильма собравшиеся обсудили влияние его творчества на современное искусство и культуру.

«Вклад Ильи Репина в развитие отечественной культуры огромен. Его картины — это глубокое, честное отражение жизни, истории и самого духа нашего народа. Такие встречи, посвященные жизни и творчеству великих людей, мы проводим регулярно. Они позволяют молодому поколению не просто прочитать о великих людях в учебнике, а по-настоящему узнать их, почувствовать гордость за свою страну и, возможно, вдохновиться на собственные свершения в искусстве и жизни», — отметила директор школы и муниципальный депутат Инна Монастырская.

Особое внимание на лекции уделили ключевым полотнам Репина: «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный и сын его Иван», «Не ждали» и другим. История создания «Запорожцев» вызвала особый интерес — картину, над которой художник работал 11 лет, приобрел император Александр III за колоссальную по тем временам сумму.

«Сегодня, когда наши воины отстаивают интересы страны в зоне специальной военной операции, особенно важно помнить о таких выдающихся личностях, как Илья Репин. Его творчество — это летопись силы, стойкости и многогранности русского характера», — подчеркнул муниципальный депутат Николай Томашов.

Такие мероприятия объединяют жителей всех возрастов и помогают воспитывать уважение к истории, культуре и своему народу.