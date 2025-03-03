Творческий вечер в честь годовщины 80-летия Победы прошел в Звенигороде

Мероприятие, посвященное памяти героев Великой Отечественной войны, прошло в городской библиотеке Звенигорода Одинцовского округа. Это событие собрало в одном месте не только жителей города, но и гостей — педагогов Новогородковской школы искусств, которые пришли поддержать инициативу.

На встрече прозвучали песни военного времени, которые остались в памяти поколений и до сих пор вызывают сильные эмоции. Напомним, что в период Великой Отечественной войны было написано более 10 тысяч песен. Каждая из них является не просто музыкальным произведением, а живым свидетелем тех тяжелых времен, когда музыка подавала надежду и вдохновение людям, переживающим ужасы войны.

Концерт был подготовлен талантливой солисткой Аллой Шитиковой и ее концертмейстером Ириной Коцимюк. Они сделали все возможное, чтобы создать атмосферу, погружающую зрителей в те суровые, но полные мужества годы.

Автор проекта Алла Шитикова поделилась с присутствующими интересными подробностями о программе. В репертуар включили не только известные и популярные военные песни, но и редкие музыкальные произведения, которые могут быть незнакомы современному поколению. Многие из этих песен звучали на фронте и в тылу. Они поднимали моральный дух солдат и давали надежду тем, кто ждал своих близких с войны — матерям, женам и детям.