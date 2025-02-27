Творческий вечер в честь 80-летия Победы прошел в Звенигороде

Творческий вечер прошел в городской библиотеке Звенигорода в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие педагоги и артисты со всего Одинцовского городского округа.

На творческий вечер приехали педагоги Новогородковской школы искусств, солистка Алла Шитикова и концертмейстер Ирина Коцимюк. В программе вечера прозвучали песни военной поры.

Автор проекта Алла Шитикова отметила то, что более 10 тысяч песен написали в годы Великой Отечественной войны. В ее семье есть свои герои.

«Оба деда — участники войны. Они не вернулись с фронта. Пропали без вести. В семье бережно хранят их фотографии и письма», — рассказала Алла Шитикова.

Педагог также добавила что в своей программе они собрали редкие песни. Есть и те, которые в годы войны исполняли повсеместно. Они поднимали боевой дух воинов, а также помогали верить и ждать с фронта сыновей, мужей, отцов.