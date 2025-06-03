Творческий вечер провели в Лыткарине

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича Шолохова. В честь этой даты в Детской библиотеке Лыткарина была организована книжная выставка и проведен творческий вечер «Судьба писателя — судьба казака», подготовленный для учащихся школы № 2.

Мероприятие позволило юным читателям ближе познакомиться с жизнью и творчеством великого писателя, погрузиться в атмосферу его произведений и понять связь автора с историей и традициями Донского казачества. Организаторы отметили, что жизнь Михаила Шолохова была неразрывно связана с Донским казачьим краем. Писатель испытывал уважение к станичникам — своим односельчанам, их обычаям, нравам и образу жизни. Эти темы нашли отражение во многих его произведениях, которые стали классикой русской литературы.

На выставке были представлены ключевые произведения Михаила Шолохова, такие как «Нахаленок», «Донские рассказы», «Судьба человека», «Тихий Дон» и «Поднятая целина».