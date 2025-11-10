Творческий вечер прошел в Центральной библиотеке в Чехове

В Центральной библиотеке в Чехове организовали развлекательную программу «Культурная суббота». Гостей мероприятия ждали игры, мастер-класс и вокальные номера.

Цель «Культурной субботы» — доказать, что библиотека — это современное пространство, где есть творчество и искусство.

Гостей мероприятия познакомили с настольной игрой «Монополия. Чехов», где были улицы, промышленные зоны и спортивные объекты города. Участники игры покупали объекты, развивали хоккейный клуб «Витязь», гандбольную команду «Чеховские медведи», а также промышленные предприятия.

Далее для посетителей подготовили творческую мастерскую по обрывной аппликации «Ежики». Взрослые и дети с энтузиазмом создавали поделки. У каждого получилась необычная работа, сделанная своими руками.

Кульминацией «Культурной субботы» стало выступление вокалистки Юлии Кошелевой. Она исполнила композиции собственного сочинения.